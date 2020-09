Stasera in TV: in onda “Star Trek: l’insurrezione” e “Arrival”

Ecco la programmazione televisiva di questa sera: i consigli cinematografici di LiveUnict per una serata all'insegna del divertimento.

Star Trek: l’insurrezione [Spike, ore 21:30]: l’equipaggio dell’enterprise capitanato dal Commandante Picard diffende i pacifici abitanti di un pianeta da losche trame politiche fini a rubare il loro segreto della giovinezza.

Arrival [Rai Movie, ore 21:10]: alcune navicelle aliene sbarcano in tutto il mondo. La dottoressa Louise Banks (Amy Adams), esperta linguista, viene reclutata dalle forze militari per scoprire se gli extraterrestri abbiano intenzioni pacifiche o meno.

Final Destination 3 [Italia 2, 21:20]: terzo capitolo, la formula è sempre la stessa i protagonisti sono nuovi. Prima di salire sulle montagne russe adolescente ha la visione premonitrice di un terribile incidente.

Bake Off Italia [Real Time, 21:20]: nuovi pasticceri amatoriali si mettono alla prova per dimostrare a Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia e la new entry Csaba Dalla Zorza di essere i migliori di tutto il Paese.