Stasera in TV: in onda “Interstellar”

La programmazione di questo giovedì sera sembra accontentare tutti i gusti. Dai film ai quiz televisivi: ecco cosa guardare in tv stasera.

Io Tu Noi, Lucio [Rai 2 – 21.20]: un docufilm dedicato a Lucio Battisti che accompagnerà lo spettatore nel percorso musicale di uno dei più innovativi musicisti e cantautori italiani. La voce di Sonia Bergamasco racconterà la vita e l’arte di Battisti, con le interviste e i racconti di chi lo ha conosciuto e vissuto da vicino.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri [Rai 3 – 21.20]: film del 2017 che ha vinto il premio oscar per la migliore sceneggiatura, miglior attrice protagonista ed attore non protagonista. Il film racconta la storia di una madre determinata a vedere dietro le sbarre l’uomo che le ha distrutto l’esistenza portandole via, in modo orrendo, l’adorata figlia. Dopo sette mesi di ricerche, infatti, ancora l’assassino non è stato catturato e Mildred Hayes, arrabbiata ed esasperata, decide affiggere tre cartelloni per sollecitare le autorità locali ad andare avanti con le indagini, soprattutto lo stimato capo della polizia locale Bill Willoughby. Il suo gesto scatenerà il disappunto non solo del corpo di polizia, ma anche di molti suoi concittadini.

Chi vuole essere milionario [Canale 5 – 21.20]: torna in prima serata uno dei quiz televisivi più amati dal pubblico, condotto da Gerry Scotti che, come sempre, cercherà di accompagnare i concorrenti verso il milione.

Interstellar [Canale 20 – 21.04]: film di fantascienza diretto da Christopher Nolan con Matthew Mcconaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway. Il film narra di un gruppo di astronauti che viaggiano nello spazio in cerca di una nuova casa per l’umanità. Da non perdere.