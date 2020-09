Coronavirus, l’Agenzia UE: “Non ci sarà nessun vaccino prima del 2021”

Il lavoro di ricerca prosegue, ma secondo l'Agenzia europea del farmaco non arriverà alcun vaccino entro l'anno.

I contagi non si fermano in tutto il mondo. Gli esperti sostengono che prima della scoperta del vaccino sarà difficile arrestare i contagi. I governatori di molti Stati temono di rientrare in lockdown, situazione che potrebbe danneggiare ulteriormente l’economia. D’altro canto, l’Agenzia europea del farmaco ha affermato che non ci sarà nessun vaccino sicuro e valido prima del 2021.

Al momento, come riportato su La Stampa, nessuna azienda farmaceutica giunta agli ultimi passi per ultimare il proprio progetto di sperimentazione si è attivata per attivare la procedura di velocizzata di valutazione, indispensabile affinché il vaccino possa essere messo in commercio. Nessuno, dunque, ha chiesto questa procedura, che in termini tecnici si chiama “Rolling review”. Il direttore esecutivo dell”European Medicines Agency, Guido Rasi, ha commentato così: “La macchina per snellire i tempi è pronta, ma fino a oggi nessuno ha chiesto di attivarla e, al di là degli annunci, a noi non è stato trasmesso nessun dato“. Non resta, dunque, che aspettare che le imprese farmaceutiche, occupate nello studio in laboratorio di una cura per la pandemia, comincino a mandare i primi dati all’Ema.