Centri accoglienza migranti: predisposta task force per la Sicilia

Predisposta task force per i centri d'accoglienza migranti in Sicilia: un cronoprogramma di interventi per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie anche all'interno dei centri di accoglienza.

I numerosi sbarchi di migranti, unitamente all’emergenza sanitaria, hanno reso necessario l’intervento di una task force organizzata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e dal ministro della Salute Roberto Speranza. È stata infatti istituita una task force interministeriale composta dal personale sanitario della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e dell’Usmaf (ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera)-Sans Sicilia, per prestare supporto ai prefetti delle province della Sicilia coinvolti nelle necessarie procedure di adeguamento delle strutture di accoglienza per migranti.

È necessario che vengano adottate rigide misure di prevenzione per contenere quanto più è possibile il rischio di contagio, e dunque rispettare le guide nazionali per le norme igienico-sanitarie. Per fronteggiare tale delicata situazione, la task force seguirà un cronoprogramma di interventi, in cui la priorità è riservata all’hotspot di Lampedusa, al momento soggetto ad operazioni di svuotamento.