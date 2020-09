A Catania la prima “panchina lilla” della Sicilia: in memoria delle vittime di disturbi alimentari

Il progetto "Speranza Catania" ha deciso di lanciare un messaggio simbolico di speranza e lotta al pregiudizio a supporto di tutti coloro che sono affetti da questo tipo di patologie.

Lo scorso 5 settembre piazza Montessori si è arricchita di un nuovo simbolo e di un nuovo colore: è stata inaugurata la prima panchina lilla di tutta la Sicilia, simbolo in memoria e in onore di quanti soffrono a causa di disturbi alimentari.

Un gesto di solidarietà ma volto anche alla sensibilizzazione, come ha giustamente sottolineato Santa Alfonzetti, madre di Adriana, scomparsa proprio a causa di DCA e presente alla cerimonia. Il progetto chiamato “Speranza Sicilia” ha deciso di dedicare una panchina ad Adriana per infondere speranza attraverso il suo ricordo, per tentare di contrastare la diffusione di disturbi come anoressia, bulimia e altri disordini alimentari, e al contempo ricordare a quanti ne soffrono che non sono soli nella loro battaglia contro la patologia e contro i pregiudizi.

Nel 2013 è nata a Catania la onlus “Per Adriana”, in collaborazione con i settori socio-sanitari e istituzionali. È necessario che chi è affetto da questo tipo di disturbi trovi supporto e un punto di riferimento e, al contempo, che patologie gravi e dissocianti come i disturbi alimentari trovino la giusta risonanza all’interno della società, oltre che nei settori scientifici.

“Ho voluto fortemente questo riconoscimento – ha dichiarato Alfonzetti – con targa ricordo perché il sacrificio di Adriana deve essere di aiuto e speranza per tutti e chiunque attraversa quotidianamente l’inferno di un disturbo alimentare. Quando mi dicono perché lo fai se non hai più tua figlia? Io rispondo: solo chi non conosce il dolore non può capire e comprendere il mio impegno per altri“.