Stasera in TV: in onda “Olanda-Italia” e “Robin Hood”

Ricomincia una nuova settimana e ripartono i palinsesti televisivi dopo la pausa estiva. Eccovi la nostra rubrica quotidiana coi migliori film che potrete trovare stasera in tv.

Olanda – Italia [Rai 1, ore 20.30]: In attesa dell’inizio della nuova stagione col via ai campionati ed alle coppe, scendono in campo le nazionali per le gare della seconda edizione di Nations League. Per l’Italia, dopo il pareggio casalingo contro la Bosnia, ci sarà la sfida in trasferta contro la sempre temibile Olanda.

Robin Hood [Venti, ore 21]: Rivisitazione del mito di Robin Hood che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Questa versione di Ridley Scott cerca di scavare nella leggenda e dare delle motivazioni personali ma anche storiche al personaggio.

The contract [Paramount, ore 21.15]: Un assassino a pagamento scappa mentre viene trasportato in una strada di montagna tra i boschi. Un ex poliziotto in campeggio con suo figlio assiste alla scena e riesce a catturare l’assassino. A questo punto l’ex poliziotto e suo figlio devono scortare il criminale alla polizia.

Il giurato [La 7, ore 21.15]: Prendere parte come giurato al processo contro il mafioso Boffano si rivela un’arma a doppio taglio per Annie Laird, scultrice e madre single. C’e’ infatti chi trama nell’ombra e vuole servirsi di lei per influenzare la giuria. “Il Maestro” e’ un collaboratore della mafia, un uomo spietato capace di uccidere a sangue freddo amici, bambini, donne con cui ha appena fatto l’amore. Annie viene soggiogata da quest’uomo di cui non conosce l’identita’, ma cosi’ intellettuale e seducente. La scoperta di chi sia veramente e’ per Annie un colpo atroce. Tratto dal best seller di George Dawes Green.

La ragazza della nebbia [Cine34, ore 21.10]: Esordio alla regia per lo scrittore Donato Carrisi, che si aggiudica il David Di Donatello adattando il suo omonimo romanzo in un thriller con Toni Servillo e Jean Reno. In una sperduta cittadina situata sulle Alpi, un ispettore di polizia indaga sulla scomparsa di una ragazza.