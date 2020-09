Stasera in Tv: in onda Italia-Bosnia e “Stai lontana da me”

Cosa guardare stasera in tv? Ecco i nostri suggerimenti per passare una serata incollati sul divano.

Nations League 2020 / 21 Italia – Bosnia Erzegovina [Rai1, ore 20.30]: Stasera la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini debutta in Nations League e affronterà la Bosnia di Dzeko. L’Italia gareggerà nel Gruppo 1 della Lega A nello stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

Stai lontana da me [Rai3, ore 21.20]: Remake del film francese “La Chance de ma vie” del 2010, narra la rocambolesca storia d’amore tra Jacopo Leone e Sara, interpretati rispettivamente da Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Jacopo è uno dei migliori consulenti di coppia, Sara è un architetto e tra i due scoppia subito la scintilla. Ma appena comincia la vita di coppia, i due vengono avvolti da una nube di sventure, a causa di una lontana maledizione di una compagna di scuola di Jacopo, avvenuta molti anni prima.

Richie Rich – Il più ricco del mondo [Italia 1, 21.30]: Macaulay Culkin, l’attore diventato famoso per aver interpretato il ruolo del piccolo Kevin in “Mamma ho perso l’areo” è il protagonista di questo film cult degli anni ’90 nel ruolo di Richie. È un bambino ultra miliardario alla ricerca di amici, ma rimane coinvolto in una serie di eventi da Van Dough, dirigente dell’impero del padre.

Suburbicon [Rai Movie, 21.10]: Suburbicon, città modello e d’esempio, si trasferisce la prima famiglia di colore. Poco dopo viene uccisa Rose, moglie di Gardner Lodge. I borghesi xenofobi cominciano ad accusare la nuova famiglia arrivata da poco in città di essere l’autore di questo tragico omicidio. Alla fine si scoprirà che i veri esecutori dell’assassinio si nascondevano proprio all’interno della stessa famiglia della vittima.

Giù al Nord [Iris, 21.00]: É la storia di Philippe, direttore di un ufficio postale sito nella regione della Provenza, vuole spostarsi più a sud. Purtroppo il suo trasferimento non va a finire come voleva e viene messo alle strette: deve scegliere se licenziarsi o accettare il trasferimento in una fredda regione al nord della Francia. Due anni dopo l’uscita del film, in Italia è stato fatto il suo remake col titolo di “Benvenuti al sud”.