Catania, aggredisce l’ex per strada: uomo arrestato per stalking

Non si rassegna alla fine della relazione e aggredisce l'ex fidanzata: arresto per stalking un uomo a Catania.

Nella giornata di ieri personale delle volanti ha arrestato un uomo catanese classe 1990 per il reato di stalking. La storia è sempre la stessa, da un lato l’uomo che non si rassegna alla fine della storia, e dall’altro l’ex compagna che viene costantemente minacciata vivendo in un perenne stato di ansia e paura.

I poliziotti sono intervenuti tempestivamente perché allertati dalla donna che poco prima era stata aggredita, mentre si trovava in strada, proprio dall’ex compagno del quale forniva una dettagliata descrizione; gli agenti hanno potuto così rintracciare l’uomo a distanza di un centinaio di metri e lo hanno accompagnato in Questura. La donna in stato di agitazione è stata portata in ospedale per le ferite riportate e successivamente la stessa si è recata in Questura dove ha formalizzato la denuncia. A seguito di ciò, notiziato il PM di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP.