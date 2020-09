Stasera in TV: La partita del cuore 2020 e “Io prima di te”

Giovedì sera a casa e non sai cosa guardare? Se hai finito le serie tv, ecco alcuni programmi che puoi trovare comodamente in tv. I nostri suggerimenti.

La partita del cuore 2020 [Rai1, ore 21.25]: In diretta dallo Stadio Bentegodi di Verona Chi vincerà la partita del cuore? – Un’edizione speciale, post covid-19, con un nuovo e più competitivo meccanismo, si giocherà in favore dei lavoratori dell o spettacolo con la raccolta fondi attivata da Music Awards.

L’adolescente Davey si convince che il suo vicino di casa sia il famigerato serial killer che sta terrorizzando la cittadina di Cape May, così coinvolge i suoi coetanei in una spericolata indagine per dimostrare la colpevolezza dell’uomo.

Una giovane giornalista americana (Amanda Seyfried) parte in viaggio per Verona e finisce per entrare a fare parte di un gruppo di volontarie che rispondono alle lettere indirizzate a Giulietta Capuleti, scritte dai cuori travagliati di tutto il mondo. Rispondendo ad una lettera datata 1957, convince la donna che l’aveva scritta 50 anni prima a partire alla volta dell’Italia, allo scopo di ritrovare il suo amore perduto da tempo.

Louisa ‘Lou’ Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese. Non sa bene cosa fare della sua vita, ha 26 anni e passa da un lavoro all’altro per aiutare la sua famiglia. Il suo inattaccabile buonumore viene pero’ messo a dura prova quando si ritrova ad affrontare una nuova sfida lavorativa. Trova infatti lavoro come assistente di Will Traynor, un giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle per un incidente e la cui vita e’ cambiata radicalmente in un attimo. Lou gli dimostrerà che la vita vale ancora la pena di essere vissuta.