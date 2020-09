Stasera in TV: in onda “Carol” e “Il codice Da Vinci”

La programmazione di stasera, 2 settembre, con i film e i programmi tv selezionati da LiveUnict.

L’amore bugiardo – Gone Girl [Rai 4, 21.20]: Ben Affleck, Rosamund Pike e Neil Patrick Harris nel thriller di David Fincher. Nick ed Amy, coppia di giovani e brillanti, si ritrovano ad affrontare una crisi che inizia con a malattia della madre di Nick e con la perdita del lavoro e della casa. Soprattutto Amy, piuttosto viziata e capricciosa, fatica ad abituarsi alle ristrettezze economiche e alla mancanza degli agi cui era abituata. Poi, nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare. Tutti accusano Nick di essere l’assassino della moglie, ma l’uomo avvia un’indagine parallela a quella della polizia per dimostrare la sua innocenza e capire cos’è successo.

Lanterna Verde [20 Mediaset, 21.00]: Ryan Reynolds nei panni di Hal Jordan/Lanterna Verde, supereroe della DC Comics. Grazie a un misterioso anello verde, il pilota collaudatore Hal Jordan otterrà poteri straordinari che gli permetteranno di far parte di una speciale squadra di combattenti intergalattici chiamati a mantenere la pace nell’Universo: i Green Lantern Corps.

Carol [Rai Movie, 21.10]: sei nomination agli Oscar per il film di Todd Haynes con Cate Blanchett e Rooney Mara (la quale ha vinto una Palma d’Oro come migliore attrice al Festival di Cannes). Ambientato nella New York del 1952, il film racconta la storia di una giovane aspirante fotografa, Therese Belivet, e il suo rapporto con un’incantevole donna, Carol Aird, alle prese con un difficile divorzio.

Il codice Da Vinci [TV8, 21.30]: Tom Hanks diretto da Ron Howard nella pellicola ispirata al romanzo di Dan Brown. Il professore Langton di simbologia religiosa dell’Università di Harvard viene coinvolto nello strano decesso del curatore del museo Louvre a Parigi. Le sue indagini lo porteranno attraverso un lungo percorso fino a un segreto riguardante la vita di Gesù e quindi tutti i cardini della fede cattolica.