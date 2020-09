Stasera in TV: in onda “SuperQuark” e “The Illusionist”

Martedì sera a casa e non sai come passare la serata? I programmi tv di oggi non permettono di annoiarsi. Ecco qualche consiglio.

SuperQuark [Rai1, ore 21.25]: Perché è così difficile fare a meno dei combustibili fossili, come si può accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite? L’abbiamo capito: i virus possono diffondersi con un semplice starnuto e compiere in poche settimane il giro del pianeta. Ma da dove provengono? E come vengono studiati? Ogni anno compaiono sul mercato più di 50 nuove droghe, Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni sono andati al Centro Anti Veleni degli Istituti Clinici Maugeri di Pavia, per farsi raccontare la difficile lotta per scoprirle, catalogarle. E renderle illegali.

The Illusionist [Rai4, ore 21.19]: Eduard, un ragazzo di bassa estrazione sociale, ama – ricambiato – la duchessa Sophie, ma i due vengono separati. Il giovane scompare per 15 anni, e al suo ritorno è diventato l’illusionista Eisenheim. Ritrova Sophie, che pero’ ora e’ fidanzata al principe Leopold. Tra magie e intrighi, i due innamorati provano a stare insieme per sempre…

Windstorm – Ritorno alle origini [Canale5, ore 21.21]: Il centro di trattamento per cavalli di Mika procede più che bene e l’ha resa una celebrità. Desiderosa però di libertà, un giorno dopo aver litigato con la nonna, Mika prende il suo cavallo e si reca in Andalusia, terra da cui proviene l’animale. Qui, ha modo di arrivare alla tenuta di Pedro e di scoprire l’esistenza di una fonte di acqua in mezzo alla steppa arida in cui placano la sete molti cavalli selvatici. Quando la tenuta di Pedro rischia di chiudere per sempre, Mika decide con l’aiuto di Samantha, la figlia di Pedro, di riportare in auge un’antica tradizione con la speranza di salvarla.

2030 – Fuga per il futuro [Mediaset20, ore 21.04]: America, 2030. Il riscaldamento globale ha scatenato il caos in alcune zone del Midwest americano. Nel tentativo di frenare la recessione economica, un ente governativo chiamato “The Humanity Bureau” esilia le persone ritenute improduttive e inutili per la società in una colonia soprannominata “New Eden”. Un assistente sociale ambizioso e imparziale di nome Noah Kross (Nicolas Cage) coinvolto nel caso di una condanna ingiusta a sfavore di un ragazzino innocente, decide invece di svelare i segreti del Bureau dell’umanità una volta per tutte.