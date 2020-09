Netflix: serie TV, film e documentari in uscita a settembre

Settembre è un mese traumatico per antonomasia: Netflix arriva in soccorso con numerose e intriganti novità, dalla terza stagione di "Baby" al nuovissimo "Enola Holmes".

Per il mese di settembre 2020, Netflix promette un rientro dalle vacanze che non lascerà nessuno annoiato e che probabilmente incollerà moltissimi allo schermo, viste le uscite attesissime e alcune intriganti novità già annunciate.

Da venerdì 4 settembre, sarà disponibile la nuova serie “Away“, con la protagonista – interpretata da Hilary Swank – impegnata in una missione spaziale ad alto rischio. Il 16 settembre sarà la volta dell’attesissima terza e ultima stagione di “Baby”. Non ci sono anticipazioni sulla trama. Resta solo da chiedersi quali segreti verranno a galla. Seguirà il 18 settembre l’uscita di “Ratched“. Infine, domenica 27 settembre verrà rilasciata la quinta stagione de “Le regole del delitto perfetto”.

Per quanto riguarda i nuovi film in arrivo sulla piattaforma streaming. Per la gioia degli appassionati di supereroi, rispettivamente l’1 e il 6 settembre verranno rilasciati “The Amazing Spider-Man 2” e “Sucide Squad“. Il 23 settembre debutterà il nuovo “Enola Holmes“, che vedrà Millie “Bobbie” Brown – che molti conosceranno come Undici di “Stranger Things” – nei panni della sorella minore di Sherlock Holmes alla ricerca della madre scomparsa. Prevista per venerdì 4 settembre l’uscita del film “Sto pensando di finirla qui“, un appassionante thriller tratto dall’omonimo romanzo di Iain Reid.

Ecco tutte le uscite di settembre 2020 su Netflix.

Serie TV

“ Il giovane Wallander ” – 3 settembre;

” – 3 settembre; “ Away ” – 4 settembre;

” – 4 settembre; “ Baby “: stagione 3 – 16 settembre;

“: stagione 3 – 16 settembre; “ Ratched ” – 18 settembre;

” – 18 settembre; “Le regole del delitto perfetto“: stagione 5 – 27 settembre.

Film

“ The Amazing Spider-Man 2 ” – 1 settembre;

” – 1 settembre; “ La partita ” – 1 settembre;

” – 1 settembre; “ Sto pensando di finirla qui ” – 4 settembre;

” – 4 settembre; “ Changeling ” – 4 settembre;

” – 4 settembre; “ Suicide Squad ” – 6 settembre;

” – 6 settembre; “ The social dilemma ” – 9 settembre;

” – 9 settembre; “ La babysitter: The Killer Queen ” – 10 settembre;

” – 10 settembre; “ La Duchessa ” – 11 settembre;

” – 11 settembre; “ The Terminal ” – 16 settembre;

” – 16 settembre; “ Le strade del male ” – 16 settembre;

” – 16 settembre; “ Django Unchained ” – 17 settembre;

” – 17 settembre; “Enola Holmes” – 23 settembre.

Documentari

“ My Octopus Teacher ” – 7 settembre;

” – 7 settembre; “Jack Whitehall: Travels with my father“: stagione 4 – 22 settembre.

Anime e ragazzi