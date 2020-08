Stasera in TV: in onda “Diana – La storia segreta di Lady D”

Una nuova settimana ha inizio, e puntuale arriva la nostra consueta rubrica sui migliori film che potrete trovare stasera in tv: ecco le proposte per stasera.

Battiti live 2020 [Italia 1, ore 21.10]: Ultimo appuntamento per la rassegna musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. In diretta dal Castello Aragonese di Otranto si esibiranno diversi big della musica italiana tra cui: Giusy Ferreri, Elodie, Elettra Lamborghini, Irama. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno: Fedez, da piazza Carducci di Lecce, Nek, nella scalinata virgiliana di Brindisi, ed infine, Le Vibrazioni a due passi dal ponte girevole di Taranto.

Dragonfly – Il segno della libellula [Nove, ore 21.35]: Joe ed Emily Darrow sono una coppia felice. Entrambe medici, impegnati sul fronte umanitario ed in attesa di un figlio. Emily, però, perde la vita proprio durante uno dei suoi campi d’aiuto in Amazzonia. Per Joe è un colpo terribile e a nulla valgono gli sforzi della sua vicina Miriam e dei suoi amici e colleghi per tentare di risollevarlo. A salvarlo sarà la speranza: lui, un uomo estremamente pragmatico, si troverà di fronte alla possibilità che esista un qualcosa dopo la morte e che da lì sua moglie stia tentando di chiamarlo.

La classe degli asini [Rai 1, ore 21.30]: Il film racconta la storia di Mirella Casale, la prima insegnante che negli anni sessanta cercò di fare in modo che venissero abolite le classi differenziali per far sì che anche i bambini disabili potessero frequentare le stesse classi degli altri. Tratto da una storia vera.

Diana – La storia segreta di Lady D [La 5, ore 21.10]: In occasione dell’anniversario della morte, viene mandato in onda questo film che racconta gli ultimi anni della principessa, dal divorzio da Carlo fino alla morte, avvenuta il 31 agosto 1997 in un terribile incidente a Parigi.

Timeline – Ai confini del tempo [Cielo, ore 21.15]: Un gruppo di giovani archeologi ritrova alcuni reperti, tra cui una pergamena con una richiesta d’aiuto incredibilmente firmata dal professor Edward Johnston, direttore degli scavi, e datata 1357. In seguito il gruppo di archeologi, formato da Chris, il figlio del professore, viene contattato da un’agenzia di ricerca chiamata ITC, il cui presidente, Robert Doniger, li informa che il professore è stato inviato nel medioevo con una speciale macchina di teletrasporto che ha involontariamente aperto un passaggio temporale tra il 1357 e il presente e che non ha fatto ancora ritorno. Così il gruppo di archeologi, assieme a tre membri della ITC viene inviato nel XIV secolo alla ricerca di Johnston.