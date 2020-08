Stasera in TV: “Io sono leggenda” e “Gangs of New York”

Tanti i film anche questa sera nella programmazione del 28 agosto 2020. Di seguito una selezione dei migliori scelti dalla redazione, dal film fantascietnifico con Will Smith a thriller recenti.

I migliori anni [Rai 1, 21:25]: Rimontaggio di 8 puntante con il meglio di tutte e 8 le puntante de “I migliori anni”, il programma condotto sulla rete ammiraglia da Carlo Conti.

Io sono leggenda [Italia 1, 21:30]: Horror fantascientifico con protagonista Will Smith. Un virus tremendo, nato originariamente dalla ricerca sul cancro e “sfuggito di mano” ai ricercatori, trasforma le persone in animali rabbiosi, mostri spietati e disumani, simili a vampiri. Nella città di New York, l’unico a non essere stato contagiato è Robert Neville, che insieme al suo cane Sam conduce la sua battaglia solitaria e disperata contro le bande di vampiri, nel tentativo di sopravvivere e di trovare una cura.

Il cavaliere del Santo Graal [20 Mediaset, 21:04]: Nel XII secolo, durante una crociata in Palestina, il cavaliere errante spagnolo Tuono incontra nelle segrete di una fortezza Juan de Ribera, un moribondo cristiano che gli affida il compito di riportare in Spagna il Santo Graal, ritrovato dopo essere stato sottratto furtivamente dai cavalieri di un antico ordine. Fedele alla promessa fatta, Tuono, insieme agli inseparabili compagni Crispin e Goliat e alla principessa vichinga Ingrid, si ritroverà ad affrontare un viaggio colmo di insidie, a causa del malvagio Sir Black e del suo esercito di diavoli neri disposti a tutto pur di mettere le mani sull’inestimabile calice.

Largo Winch [Rai 4, 21:20]: Film francese del 2008 basato sull’omonimo fumetto belga. In un mondo globalizzato grandi potenze finanziarie fanno il bello e il cattivo tempo, ma per fortuna c’è un cavaliere senza macchia a ristabilire gli equilibri.

Mai fidarsi del mio vicino [Rai 2, 21:20]: Thriller del 2019. Quando Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua condotta sbagliata a scuola, conosce e s’innamora di John, un ragazzo che da poco si è trasferito nella casa di fronte…

Gangs of New York [Rai movie, 21:10]: New York, seconda metà del XIX secolo: americani e immigrati irlandesi si combattono per spartirsi il territorio e la gestione degli affari illeciti. In particolare la sfida è tra i “Conigli Morti”, guidati dal giovane Amsterdam Vallon, e i “Nativi”, capitanati dallo spietato Bill Poole detto “il Macellaio”. Lo scontro si fa sempre più feroce, perché Amsterdam è spinto dal desiderio di vendicare la morte del padre, assassinato da Poole tempo addietro. A sua volta, Poole vuole uccidere il giovane Vallon per affermare definitivamente il suo predominio sulla città.