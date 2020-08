Scuola, Gualtieri: “Firmato decreto per l’assunzione di 80mila docenti”

Scuola: il ministro dell'economia Gualtieri firma un decreto per l'assunzione di 80 mila docenti. L'annuncio arriva su Facebook e guarda alla riapertura delle scuole.

Buone notizie per moltissimi insegnanti italiani precari: il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha firmato un decreto che ha come obiettivo l’assunzione, a tempo indeterminato, di 80 mila docenti. Il decreto è stato proposto dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

La notizia arriva direttamente dal profilo Facebook del ministro Gualtieri: “Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica. L’istruzione e la ripartenza della scuola sono priorità per questo Governo”.

Il decreto va di pari passo con la decisione del governo di riaprire le scuole e, soprattutto, di riportare studenti e docenti in classe il prima possibile. In vista della riapertura di settembre, l’assunzione di nuovi docenti potrebbe rivelarsi un’ottima carta per far ripartire il comparto scolastico al meglio.