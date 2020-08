Catania, ancora movida sregolata: spunta anche fumogeno “anti-assembramento” [FOTO]

Catania ha ancora guai con la movida. Mancato rispetto delle regole anti-contagio e nella serata viene acceso anche un fumogeno poco distante dal locale.

Nonostante le regole più stringenti adottate dal governo e malgrado la risalita dei contagi, che negli scorsi giorni hanno anche superato quota mille, continuano a verificarsi, a Catania così come in numerose altre zone della Sicilia, episodi di mancato rispetto delle norme per prevenire il contagio.

L’ultimo episodio a Catania risale alla notte scorsa ed è stato segnalato dalla pagina “Inciviltà a Catania”. Nelle foto che in queste ore stanno girando sui social si possono chiaramente si vedono decine di persone sedute a distanza ravvicinata nei tavoli esterni di un noto pub del capoluogo etneo, in pieno centro, poco lontano da piazza Duomo, ma, soprattutto, altrettanto numerosi sono i giovani in piedi, accalcati nei pressi dell’ingresso o nello spazio antistante al locale, in quasi tutti i casi, salvo poche eccezioni, senza indossare la mascherina. Inoltre, nel corso della serata pare sia stato acceso anche un fumogeno, che ha scatenato subito l’ironia dei social, tanto che si parla già di “fumogeno anti-assembramento”.

Si ricorda che l’ordinanza promossa dopo Ferragosto dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18:00 alle 6:00 del mattino successivo anche all’aperto, nel caso in cui la situazione non consenta di mantenere la distanza di sicurezza di un metro.