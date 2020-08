“Smart Graduation Day”: un albero in premio per ogni laureato a distanza

L’iniziativa promossa da Regione Puglia, Arti (Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione) e Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia) istituisce un premio per tutti gli studenti e studentesse che si sono laureati in modalità telematica durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Circa 80 comuni della Puglia hanno aderito allo Smart Graduation Day: una cerimonia di premiazione simbolica, organizzata da Regione Puglia in collaborazione con ARTI ed Anci Puglia che sarà dedicata ai laureati e diplomati presso i Conservatori o le Accademie pugliesi.

L’iniziativa è rivolta a tutte le studentesse e gli studenti residenti in Puglia, che abbiano conseguito il titolo nelle sessioni tenutesi da marzo a luglio.

L’emergenza dovuta al Covid ha purtroppo impedito a molti ragazzi di godere appieno della gioia legata al conseguimento della laurea circondati dall’affetto di amici e parenti, proprio in quelle sedi che li hanno accolti e formati, custodendo per anni gioie e dispiaceri. Tanti studenti hanno dovuto laurearsi in solitudine per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

La cerimonia proverà a ricreare quel momento, regalando a tutti i neolaureati un ricordo che custodiranno per sempre: diversi comuni pugliesi hanno già scelto come premio simbolico un albero con targhetta personalizzata ed una pergamena nominativa.