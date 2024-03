Si laurea in Medicina dopo 54 anni: Enzo corona il suo sogno a 73 anni

Enzo Fernando Buccoliero dimostra con la sua laurea che non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni.

Enzo Fernando Buccoliero ha finalmente coronato il sogno della sua vita laureandosi in Medicina e Chirurgia, dimostrando che non è mai troppo tardi per far diventare realtà i propri desideri.

Il neolaureato originario della provincia di Taranto si era iscritto all’università 54 anni fa e adesso, a 73 anni, ha portato a termine il percorso iniziato nel 1970 e interrotto a causa di problemi familiari.

Adesso il 73enne è dunque riuscito a laurearsi, presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, a Napoli, mantenendo così anche una promessa fatta al padre prima che morisse e insegnando a tutti coloro che leggono o ascoltano la sua storia che l’età è solo un numero e che, con grande forza di volontà, è possibile fare qualsiasi cosa.