UNICT – Via alle candidature per FameLab: chi può partecipare

Tutte gli interessati ad iscriversi alle pre-selezioni FameLab di Catania, potranno partecipare all'incontro gratuito dal titolo “Comunicare la ricerca attraverso la parola. Teoria e pratica del talk breve”.

Sono aperte le candidature per partecipare alle selezioni locali di FameLab Italia, la competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani laureati/e e ricercatori/trici universitari/e.

Secondo il format ormai consolidato dell’evento, i partecipanti hanno solo tre minuti per conquistare giudici e pubblico, parlando di un tema scientifico che li appassiona e raccontandolo con chiarezza, esattezza e carisma.

I primi due classificati delle selezioni locali avranno accesso a una Masterclass nazionale, che si svolgerà a giugno 2024 e vedrà la partecipazione di Wendy Sadler di Science Made Simple. La finale nazionale si svolgerà tra settembre e ottobre 2024.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Chi può partecipare

studenti e studentesse di dottorato, specializzazione o master post laurea in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico;

in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico; persone con un comprovato rapporto di lavoro nel settore ricerca e sviluppo con un ente o una azienda pubblica o privata e in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico;

con un ente o una azienda pubblica o privata e in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico; ricercatori/trici o assegnisti/e di ricerca in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico in istituzioni di ricerca pubbliche o private.

I requisiti

Per partecipare alla competizione bisogna essere nati dopo l’1 gennaio 1989 e non aver raggiunto la fase finale in precedenti edizioni di FameLab, in Italia o in altri Paesi.

Come partecipare

prendere visione di tutti i requisiti

scegliere la città nella quale partecipare alle selezioni locali > Catania

compilare il modulo di iscrizione entro il 7 aprile 2024

Inoltre, lunedì 8 aprile, dalle 9:30 alle 16 (Città della Scienza, Via Simeto 23 – Catania), si svolgerà un incontro di formazione riservato alle persone iscritte e interessate ad iscriversi alle pre-selezioni FameLab dal titolo “Comunicare la ricerca attraverso la parola. Teoria e pratica del talk breve” con Leonardo Alfonsi, project manager di FameLab Italia. Per partecipare è necessario iscriversi online entro il 6 aprile.