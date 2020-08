“Sicilia fuori controllo e tanti giovani in terapia intensiva”, ma la notizia è falsa

"In Sicilia tanti giovani in terapia intensiva": ma l'Assessore Razza smentisce e risponde duramente.

“Coronavirus: Sicilia fuori controllo, tanti giovani in terapia intensiva. Ecco cosa sta accadendo” è il titolo pubblicato dal giornale IlMeteo.it che circola già da qualche ora e ha causato apprensione nei lettori.

Innegabile che negli ultimi giorni i contagi in Italia siano al rialzo, soprattutto in Sicilia, dove molti focolai trovano la propria origine nelle discoteche, ma la situazione non è così estrema. L’allarmante titolo ha scaturito la dura reazione dell’Assessore Regionale Ruggero Razza, che sul proprio profilo Facebook ha affermato categoricamente che “IlMeteo.it sta diffondendo una notizia falsa. “Tanti giovani in terapia intensiva”. Non è vero. “Situazione fuori controllo”. Una menzogna. Avvieremo un’azione legale. Sono criminali”. Non c’è dunque spazio per l’allarmismo.

Al momento, la Sicilia conta 722 casi positivi (stando ai dati della giornata di ieri), per la maggior parte migranti, con 60 ricoveri e 6 pazienti in terapia intensiva.