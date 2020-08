Coronavirus, una vittima a Paternò: lo annuncia il sindaco Nino Naso

Si registra una vittima di Covid-19 nel Catanese: lo annuncia Nino Naso, sindaco di Paternò, sui suoi canali social.

“Sono costretto a comunicare che si registra un decesso fra i nostri concittadini contagiati da Covid-19– ha dichiarato Nino Naso, sindaco di Paternò -. Il dispiacere è tanto: è una notizia che da sindaco non avrei mai voluto dare. L’emergenza non è finita”.

“Adesso più che mai – continua – dobbiamo renderci conto che mascherine e distanziamento sociale sono presidi di sicurezza imprescindibili per chiunque, soprattutto in ottemperanza alle ultime disposizioni di legge. Come Amministrazione ci uniamo al dolore della famiglia che ha subito questa grave perdita”.