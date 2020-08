Stasera in TV: “Into the storm” e “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”

Serata di Ferragosto libera e senza voglia di stare in luoghi affollati? Un'ottima soluzione potrebbe essere un film avvincente da vedere rilassati sul divano e in compagnia di amici e parenti.

Proprio lui? [Rai Movie, ore 21.10]: Commedia del 2016 con James Franco che vede un padre alle prese con un genero non gradito. L’iperprotettivo Ned va a trovare la figlia per le vacanze ma al suo arrivo trova un’amara sorpresa: sua figlia è fidanzata con Laird, un ragazzo miliardario ma socialmente imbarazzante. Ned farà quindi di tutto per separare la coppia.

Matricole dentro o fuori [La 5, ore 21.10]: Commedia ambientata nel mondo universitario. Portia, la protagonista, è addetta alle ammissioni all’università di Princeton ma la sua vita cambia totalmente quando incontra John. Lui è un insegnante di una nuova scuola sperimentale, e le fa credere che uno dei suoi migliori allievi sia il figlio che la donna ha dato in adozione diversi anni prima.

Into the storm [Italia 1, ore 21.30]: Pellicola di azione del 2014 che vede una serie di tornado molto potenti scatenarsi in una sola giornata sulla cittadina di Silverton. Si tratta di un fenomeno senza precedenti, e mentre gran parte della popolazione di mette al riparo, alcuni cercano di affrontare l’occhio del ciclone per ottenere uno scatto fotografico o per sperimentare un’esperienza estrema.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto [Rete 4, ore 21.30]: Classico del cinema italiano con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, rispettivamente nei panni di una ricca e snob signora milanese e di un marinaio siciliano, rude e comunista. I due non hanno nulla in comune ma si trovano a vivere assieme su un’isola deserta dopo un naufragio, dove riusciranno a trovare un punto d’incontro.