Stasera in TV: “Le Iene per Nadia” e “Matrimonio a quattro mani”

Una puntata speciale delle Iene celebra Nadia Toffa, morta un anno fa dopo una dura lotta contro il cancro. Invece, sulle altre reti, sono in programmazione commedie.

Le Iene per Nadia (Show) [Italia 1, 21:10]: un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano

Asterix alle olimpiadi [Canale 20, 21:04]: uno del villaggio di Asterix è innamorato di Irina, una principessa greca promessa sposa a Bruto, figlio adottivo di Giulio Cesare. Irina per non sposare Bruto dichiara allora che sposerà solo chi vincerà le olimpiadi.

Se sposti un posto a tavola [Rai Movie, 21:10]: un abbraccio breve ma intenso tra un ragazzo e una ragazza inavvertitamente fa cadere i segnaposto degli invitati a un banchetto di nozze. Poiché la sposa è impegnata a ridarsi una sistemata, il giovane li raccoglie ma li sistema a casaccio sul tavolo. Gli ignari invitati troveranno un posto diverso da quello loro precedentemente assegnato e ciò cambierà per sempre, nel bene o nel male, i loro destini.

Matrimonio a quattro mani [Canale 9, 21:35]: Amanda, una ragazzina abbandonata dai genitori, si è molto affezionata a Diane, l’assistente sociale che si è presa cura di lei e vorrebbe tanto farsi adottare, ma c’è un problema: Diane non è sposata e dunque non può diventare la “mamma” di Amanda. Rapido cambio di scena: Alyssa è la figlia di un magnate dell’industria che proprio non sopporta la nuova fidanzata di papà che, come pensa giustamente la ragazzina, mira solo ai soldi. Quando Alyssia scappa di casa incontra Amanda che, incredibile a dirsi, le somiglia come una goccia d’acqua. Detto fatto: le due si scambiano i ruoli con esiti che è facile immaginare.

Terremoto 10.0 [Canale 8, 21:25]: non appena una serie di terremoti inizia a tormentare Los Angeles, la scienziata Emily teorizza che un super terremoto farà crollare tutta la città in una voragine piena di lava. L’ingegnere Jack, che lavora in una compagnia responsabile dei terremoti a causa del fracking operato, si sente obbligato a essere d’aiuto e insieme a Emily attraversa tutta la città oramai in via di distruzione con la speranza di spostare l’epicentro in una zona meno popolata e salvare così la vita di milioni di persone.