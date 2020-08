Coronavirus, aumentano i migranti positivi a Pozzallo: arriva l’esercito

Coronavirus Sicilia: deciso l'invio dell'Esercito a presidiare l'hotspot di Pozzallo. Oggi l'Isola registra il più alto numero di casi in Italia, in larga parte per l'alto numero di migranti positivi.

Sarebbero 73, secondo le ultime rilevazioni dell’Asp di Ragusa, i migranti positivi individuati all’interno dell’hotspot di Pozzallo. Solo nelle prime ore del pomeriggio, l’assessore alla Salute Ruggero Razza aveva denunciato la presenza di 64 casi in 24 ore.

Come conseguenza dell’aumento, arriverà l’Esercito a presidiare l’hotspot di Pozzallo. Lo ha preannunciato il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, al sindaco Roberto Ammatuna, preoccupato per l’aumento dei casi di Covid-19 tra i migranti ospiti nella struttura, che sono saliti a 73. I militari arriveranno lunedì prossimo.