Stasera in TV: “Il giovane Montalbano” e “Il paradiso all’improvviso”

Inizio settimana di calma e relax sul divano e non sai cosa guardare? Ecco qualche consiglio da parte della nostra redazione su cosa guardare in tv stasera.

Il giovane Montalbano – Un’albicocca [Rai1, ore 21.25]: Livia è a Vigata per preparare il trasloco. Salvo dovrebbe aiutarla, soprattutto dovrebbe essere contento di trasferirsi a Genova fra pochi giorni e di lasciare le incombenze del commissariato ad Augello. Ma allora perché Montalbano prende tanto a cuore il caso della morte apparentemente accidentale della giovane e bellissima Annarosa?

Ippocrate [Rai3, ore 21.20]: Benjamin è convinto che diventerà un bravo medico e sta per affrontare il suo primo stage, presso l’istituto in cui lavor a suo padre, il professor Barois. L’esperienza si rivela però tutt’altro che semplice e niente va come Benjamin aveva sperato, costretto a confrontarsi non solo con i propri limiti e paure, ma anche quelle di pazienti, familiari, medici e resto del perso nale. La pratica è più difficile della teoria, le responsabilità pesantissime, suo padre è assente e il suo collega stagista è un medico molto più esperto di lui: Benjamin non è più sicuro di niente…

Il paradiso all’improvviso [Canale5, ore 21.21]: Lorenzo, single convinto, si innamora di Amaranta, una ragazza conosciuta apparentemente per caso. Apparentemente, perché in realtà Amaranta si chiama Anna ed è una attrice contattata dai suoi amici per farlo innamorare.