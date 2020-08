Coronavirus, 11 positivi nel Siracusano: erano tornati da una vacanza a Malta

Coronavirus in Sicilia: undici giovani nel Siracusano sono risultati positivi al tampone dopo essere rientrati da una vacanza a Malta. Il sindaco dispone la sanificazione degli Uffici comunali.

Sarebbero in 11 i ragazzi positivi al Coronavirus tornati in Sicilia, a Canicattini Bagni, da una vacanza a Malta. In tre avevano accusato sintomi al rientro dalla vacanza, giovedì scorso, ma i risultati per l’intera comitiva, composta da 13 persone, sono stati resi noti soltanto nella serata di ieri. Undici di loro risultano quindi positivi, due, invece, negativi. La notizia è stata data tramite il sito web dell’amministrazione comunale.

In via del tutto precauzionale per i cittadini-utenti, a seguito di un così ampio accertamento dei contagi, il Sindaco Marilena Miceli ha disposto per oggi, lunedì 10 Agosto 2020 la chiusura degli Uffici comunali per la sanificazione e la disinfestazione.

“La situazione di emergenza obbliga ognuno di noi a comportamenti basati al massimo della cautela e della responsabilità – sottolinea il Sindaco Marilena Miceli –. Per cui solo un atteggiamento rispettoso delle regole emanate per fermare il contagio può debellare e sconfiggere il virus. Occorre pazienza, senso civico e senso di responsabilità in ognuno di noi. L’impegno di oggi è sicuramente garanzia di una immediata ripresa futura”.