Catania, rimandato il concerto di Mannarino: info sulla nuova data

Rimandato il concerto di Mannarino al PalaCatania. Il tour del cantautore slitta a causa dell'emergenza sanitaria e sui social vengono annunciate le nuove date.

Avrebbe dovuto tenersi il 25 ottobre 2020 il concerto di Mannarino al Palacatania. La situazione sanitaria, tuttavia, non permette lo svolgimento dei concerti al chiuso in totale sicurezza, così il cantautore ha annunciato che tutte le date del tour del 2020 saranno rimandate. Il concerto di Mannarino a Catania, in particolare, sarà spostato al 30 aprile 2021.

Tramite i suoi canali social, Mannarino ha annunciato che tutti i biglietti precedentemente acquistati, rimangono validi per i nuovi concerti. I biglietti per i nuovi appuntamenti, invece, sono già disponibili.

Mannarino: tutte le date del tour