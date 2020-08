Stasera in TV: in onda “Mamma mia” e “300”

Se non sapete che film guardare stasera in TV ecco i consigli della redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di giovedì 6 agosto.

Mamma mia [Rete 4, ore 21.30]: Grecia, 1999. La giovane Sophie ha un sogno: conoscere suo padre e farsi condurre all’altare nell’incantevole isola di Kalokairi. Alla vigilia delle sue nozze con Sky ha scoperto il diario segreto e i segreti del cuore della madre, una figlia dei fiori che praticava il sesso e l’amore ieri, una donna indipendente e piena di vita che gestisce un piccolo hotel sul mare di Afrodite oggi. All’insaputa di Donna, Sophie invita a nozze i suoi potenziali padri: un uomo d’affari, un avventuriero e un banchiere impacciato. Scoperta molto presto la loro presenza sull’isola, Donna li invita “amabilmente” a rimettersi in mare ma niente andrà come previsto.

300 [Italia 1, ore 21.35]: 300 è il numero di spartani che si opposero al re persiano Serse nel 480 A.C. Questa pellicola narra infatti di una storia realmente accaduta, di una battaglia epica combattuta al passo delle Termopili che vedeva contrapporsi 300 spartani contro un milione di persiani. Re Serse, spinto dalla sua insaziabile sete di conquista, invia un messaggero in Grecia, a Sparta, che viene accolto dal re Leonida (G. Butler) e dalla regina Gorgo (L. Headey). Ma quando l’emissario pronuncia la parola ‘sottomissione’ decreta l’inizio della semi-disfatta per i persiani. Leonida, dopo aver ucciso il messaggero, decide di affrontare questa nuova minaccia chiamata Persia: dopo aver radunato 300 tra i migliori combattenti spartani si dirige allo stretto passo delle Termopili per contrastare il temibile nemico.

Nel cuore della tempesta [Tv8, ore 21.30]: costretta da una tempesta a un atterraggio di emergenza, la coraggiosa Andrea, pilota di linea, viene accusata di imperizia da parte della sua compagnia.

Due cavalieri a Londra [Venti, ore 21.15]: Londra 1880. Un ribelle cinese uccide il padre di Chon Wang, dignitario della corte imperiale e scappa in Inghilterra, ma Chon Wang e il suo amico Roy O’Bannon lo inseguono per vendicarsi. Una volta a Londra scoprono che c’è una cospirazione per sterminare i membri della famiglia reale.

Piccole donne [Paramount, ore 21.10]: seconda metà dell’Ottocento. Jo e le sue tre sorelle vengono allevate a Concord, negli USA, dalla loro madre durante l’assenza del padre richiamato alle armi.