Stasera in TV: in onda “Notte prima degli esami oggi”

Ecco le proposte di LiveUnict per i programmi di questa sera, 5 agosto, per allietare un'altra calda serata estiva.

SuperQuark [Rai 1, ore 21.25]: Perché è così difficile fare a meno dei combustibili fossili, come si può accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite? L’abbiamo capito: i virus possono diffondersi con un semplice starnuto e compiere in poche settimane il giro del pianeta. Ma da dove provengono? E come vengono studiati? Ogni anno compaiono sul mercato più di 50 nuove droghe, Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni sono andati al Centro Anti Veleni degli Istituti Clinici Maugeri di Pavia, per farsi raccontare la difficile lotta per scoprirle, catalogarle. E renderle illegali.

Notte prima degli esami oggi [Rai Movie, ore 21.10]: Luca deve dare gli esami di maturità, ma una biologa marina gli farà girar la testa portandogli abbastanza distrazioni.

Ti amo troppo per dirtelo [La 5, ore 21.10]: Torino. Pietro e Francesca sono fidanzati da sempre, manca un mese al loro matrimonio. Lui è un avvocato divorzista. Lei fa la ricercatrice all’Università e sogna di poter vincere un concorso e diventare finalmente docente. Le loro giornate sono piene di impegni: dall’organizzazione della cerimonia al lavoro, dagli amici al ritagliarsi momenti solo per loro. E come accade quando il destino decide di essere beffardo, questo meccanismo delicato si rompe. Succede quando Pietro incontra per caso Stella, una giovane attrice venuta in città per girare il suo primo film importante da protagonista. Quello che era solo un incontro diventa un flirt e quello che doveva essere solo un flirt diventa una relazione. In pochi giorni, Pietro si trova a vivere una doppia vita, nega l’evidenza dei fatti, i consigli degli amici. La catastrofe si scatena quando Francesca e Stella si incontrano. Per Pietro è la resa dei conti…

Maledetto il giorno che t’ho incontrato [Cine 34, ore 21.10]: Berardo e Camilla si conoscono del psicanalista, lui è depresso, lei è innamorata del dottore, presto diventano amici. Un viaggio attraverso i rapporti tra uomo e donna.Da non perdere il cameo del mitico Richard Benson.