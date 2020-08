Meteo Catania, temperature in calo e piogge: le previsioni

Meteo Catania: la Protezione civile dirama un livello di preallerta gialla per la giornata di domani. Le previsioni dei prossimi giorni su Catania e provincia.

Il meteo Catania prevede per la giornata di domani ancora temperature stazionarie al disotto dei 30 gradi e piogge diffuse. La Protezione Civile ha diramato per giovedì 6 agosto un livello di preallerta gialla per ordinaria criticità sui settori della Sicilia Nord-Orientale. Nello specifico, l’allerta meteo riguarda rischio temporali e idrogeologico sui seguenti settori: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Per quanto riguarda le piogge, il meteo Catania prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale e centrale tirrenica. Le temperature, invece, dovrebbero mantenersi stazionarie e non si prevede rialzo rispetto agli scorsi giorni. La colonnina di mercurio, quindi, oscillerà tra i 22 e i 31 gradi, senza raggiungere le alte temperature dei giorni scorsi, quando le ondate di calore hanno fatto superare i 35-36 gradi in diverse zone dell’Isola e in particolar modo nel Catanese.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Le previsioni per i prossimi giorni, quindi, prevedono ancora venti moderati o forti. Il meteo Catania alterna fasi di sole a fasi di coperto, con possibili piogge anche nella giornata di venerdì. In particolare, le precipitazioni dovrebbero avvenire nelle prime ore del pomeriggio. Anche in questo caso, però, si tratterà di piogge sparse e non localmente diffuse.

Il fine settimana, invece, dovrebbe cominciare con una giornata di tempo stabile e assolato di cui certamente in molti approfitteranno per godersi qualche ora di mare. Le previsioni, tuttavia, potrebbero cambiare nel corso del weekend, con nubi che tra la serata di sabato e domenica potrebbero portare a precipitazioni di moderata intensità.