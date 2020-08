Stasera in TV: in onda “L’amore è eterno finché dura”

Tanti film per un'altra serata rovente di questa particolare estate 2020: ecco la programmazione TV di stasera martedì 4 agosto, consigliata dalla redazione di LiveUnict.

Doomsday [Canale 20, 21.00]: dopo un’epidemia in Scozia, si costruisce una barriera che tenga in isolamento l’intero Stato, tanto da separarlo dal resto della Gran Bretagna. Dopo trent’anni però una fuga porta il temibile virus sino a Londra e viene così organizzata una spedizione che si rechi nella zona dove è avvenuta la prima contaminazione per verificare l’eventuale presenza di qualche sopravvissuto che possa avere sviluppato in sé gli anticorpi per resistere alla malattia.

L’amore è eterno finché dura [Rete 4, 21.30]: Carlo Verdone, Laura Morante e Stefania Rocca in una commedia diretta dallo stesso Verdone. Gilberto partecipa ad uno “speed date”, ovvero un appuntamento su Internet che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne. Quando la moglie Tiziana lo viene a sapere lo caccia di casa. Gilberto trova un primo rifugio a casa di Andrea, il suo socio d’affari, che si è appena fidanzato con Carlotta.

Takers [Rai Movie, 21.10]: dopo il fruttuoso colpo a una banca, una banda di rapinatori insospettabili, precisi e ben organizzati decide di prendersi una lunga pausa. Tuttavia, su insistenza di un ex complice appena uscito di galera, il gruppo si lascia coinvolgere nell’assalto a un furgone portavalori, con un piano da mettere insieme in pochi giorni. Il colpo riesce, anche se con molti imprevisti, ma la banda realizza di essere vittima di un sanguinoso doppio gioco. Intanto un poliziotto ha scoperto le loro identità ed è sulle loro tracce.

Presa mortale [Nove, 21.25]: alcuni malviventi hanno rapito la moglie di John Triton, un marine in congedo. John dovrà affrontare i banditi, ma non si fermerà davanti a niente pur di recuperare la moglie.