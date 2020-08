Stasera in TV: “Il giovane Montalbano” e “Il pesce innamorato”

Lunedì sera fiacco, troppo caldo per uscire e non sai cosa guardare in tv: ecco le nostre proposte sulla base del palinsesto tv di oggi.

Il giovane Montalbano – Il ladro onesto [Rai 1, ore 21.25]: Montalbano ha recuperato il suo rapporto con Livia e ha capito che deve dare una svolta alla sua vita. La paura della ragazza ha un suo fondamento: non tutti possono essere abbastanza forti per accettare l’idea che la persona che ami possa rischiare ogni giorno la vita. Quindi Salvo ha preso la decisione di chiedere al questore Alabiso il trasferimento a Genova per stare più vicino alla sua fidanzata, ma anche per staccare il cordone ombelicale che lo lega alla sua terra, impedendogli di crescere. Il questore accetta a malincuore di favorire la pratica di trasferimento…

Il pesce innamorato [Canale 5, ore 21.21]: Arturo scrive racconti per bambini da quando aveva dieci anni. Adesso, a trent’anni, incontra la figlia di un editore che decide di pubblicargli “Il pesce innamorato”, un racconto che aveva scritto da bambino. Il successo arriva fulmineo e per Arturo nulla è più come prima. In un lussuoso albergo conosce Matilde e il colpo di fulmine è immediato.

Battiti Live [Italia 1, 21.10]: Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.

Cambia la tua vita con un click [Nove, ore 21.30]: Michael, è un uomo stressato, ha molte cose da fare e una famiglia a cui badare. Un giorno incontra un venditore di elettrodomestici che gli regala un telecomando che gli permette di accelerare o rallentare la propria vita, in modo da semplificare a Michael la gestione della propria vita.