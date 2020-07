Gemelle cieche dalla nascita si laureano: la storia di Federica e Maria Pia

Sono pugliesi le due gemelle cieche dalla nascita che hanno festeggiato la laurea triennale in Scienze del Turismo. Fin da piccole dimostrano una forte personalità e vogliono andare oltre gli ostacoli della vita con il sorriso

Due gemelle non vedenti dalla nascita hanno dimostrato che la disabilità non è un limite, laureandosi entrambe in Scienze Turistiche. Si chiamano Federica e Maria Pia Paradiso ed abitano a Trani, in Puglia. Sono due ragazze inserite vivamente nella comunità, tant’è che la pagina Facebook “Non vedo che Bari” le cita espressamente.

“Non hanno solo il merito di essersi impegnate proficuamente negli studi, ma dimostrano a tutti noi quanto sia importante non arrendersi di fronte agli ostacoli che la vita vorrebbe porci”, si legge nel post pubblicato ieri sulla pagina. Del resto, sembra proprio che le gemelle non abbiano avuto limiti nell’esprimere loro stesse e la loro creatività. Infatti, “entrambe sono degustatrici professionali di olio extravergine d’oliva e sono tra i soci fondatori dell’associazione “Talenti del Gusto”. Entrambe, poi, sono delle vere artiste: Federica è una bravissima cantautrice e Pia è una talentuosa poetessa e scrittrice”.

Inoltre, si sono sempre contraddistinte l’una dall’altra, dimostrando di avere una forte personalità. Mentre Federica ha frequentato il liceo socio-economico De Sanctis, Maria Pia ha scelto l’Itc Aldo Moro. Tuttavia, se i loro progetti iniziali erano la laurea in Giurisprudenza per l’una e in Teologia per l’altra, entrambe hanno optato per Scienze Turistiche e sono decise a continuare con la laurea Magistrale.

Infatti, nonostante le difficoltà, Federica e Maria Pia hanno sempre trovato le soluzioni adatte a loro, in primis grazie al sistema di apprendimento di scrittura e lettura tattile in Braille, che avevano adoperato già alle medie e alle superiori. E proprio in Braille sono scritte le loro tesi, sull’architettura barocca meridionale per Federica e sulla dimensione sociale del turismo per Maria Pia.

Insomma, chiaramente queste ragazze dimostrano che niente è impossibile e “il loro percorso racconta in modo esemplare come la vita sia una sfida sempre da vincere. La loro forza invita tutti noi ad affrontare la nostra quotidianità con il sorriso, guardando sempre alla bellezza che è nel mondo“.