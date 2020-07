Stasera in TV: “Percy Jackson e gli dei dell’olimpo” e “Madame”

Mercoledì sera a casa? Nessun problema, la redazione di LiveUnict ha selezionato i migliori film da poter vedere stasera in tv, magari, sorseggiando qualcosa di fresco viste le temperature.

Mediterraneo [Rete 4, 21:27]: le avventure tragicomiche di alcuni soldati italiani in occupazione di una isola greca isolata e senza nessun interesse strategico. Vinse l’Oscar come miglior film straniero nel 1991.

Aspirante vedovo [Rai Movie 21:10]: Alberto Nardi (Fabio De Luigi), imprenditore capace di collezionare solo fallimenti, ha fatto il colpo della sua vita sposando Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto), industriale del Nord tra le più ricche e potenti in Italia. Stanca di un marito inconcludente e pieno di debiti, Susanna ha deciso di mollarlo ma il destino fa sì che tutti la credano vittima di un incidente aereo e che Alberto si ritrovi improvvisamente a gestire l’impero finanziario di famiglia. Nel giro di 24 ore però la realtà si ribalta nuovamente: Susanna, che non è mai salita sull’aereo, torna a riprendere il suo posto di comando ma in Alberto matura l’idea di liberarsi della moglie.

Madame [Canale 8, 21:30]: Anne (Toni Collette) e Bob (Harvey Keitel) sono una ricca coppia americana. Per dare nuova linfa al loro matrimonio ormai in crisi decidono di trasferirsi nella loro residenza nella romantica Parigi. Mentre sta organizzando una cena particolarmente esclusiva per alcuni, sofisticati, amici la padrona di casa si rende conto che a tavola ci saranno 13 commensali. In preda al panico Anne convince la sua fedele domestica Maria (Rossy de Palma) a travestirsi da misteriosa nobildonna spagnola per pareggiare i numeri a tavola. Ma, complici un po’ di vino e una conversazione piacevole e divertente, scatta la scintilla tra Maria e il broker d’arte inglese (Michael Smiley). Questo amore appena nato manderà Anne su tutte le furie portandola al punto di escogitare un piano per distruggerlo.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri [Canale 9, 21:25]: Percy Jackson non si sente di essere un eroe. Anche se ha salvato il mondo, questo semidio si chiede se non si sia trattato solo di una questione di fortuna. Quando egli scopre che il fratellastro è un mostro, comincia anche a pensare che essere figlio di Poseidone può essere una maledizione. Non ha però neanche il tempo di riflettere sulla questione dal momento che la barriera di protezione divina che delimita Campo Mezzosangue viene attaccata da un’orda di mostri mitologici che minaccia di distruggere il santuario dei semidei. Per salvare il loro unico rifugio, Percy e la sua banda devono imbarcarsi alla ricerca del leggendario Vello d’Oro in una odissea per mari inesplorati e popolati da creature infingarde che gli umani chiamano Triangolo delle Bermuda. Qualora Percy non riuscisse a ritrovare il Vello, Mezzosangue scomparirebbe per sempre e l’Olimpo crollerebbe.