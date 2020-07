Stasera in TV: “Giù al nord” e “Sing Street”

La nostra quotidiana rubrica vi offre una selezione di quelli che sono i migliori film che potrete trovare stasera in TV e che vi terranno compagnia in questo martedì di fine luglio.

Giù al nord [Rete 4, ore 21:30]: Julie vive in una graziosa cittadina nel Sud della Francia, ma soffre di depressione. Philippe, il marito, che svolge la professione di funzionario delle poste, vuole provare a renderla felice chiedendo il trasferimento sulla riviera francese, ma viene mandato in un villaggio al nord, dove è costretto a confrontarsi con le tradizioni locali.

Sing Street [Rai 5, ore 21:15]: Il quattordicenne Cosmo, cresciuto nella Dublino degli anni Ottanta, deve sopravvivere alla difficile vita familiare, caratterizzata dalla problematica relazione dei genitori, dai problemi economici e dalle angherie del fratello maggiore, e a una nuova scuola pubblica, dove tutto è più pesante da gestire. Cosmo, inoltre, scrive canzoni, forma una scombinata band con alcuni compagni di scuola e gira alcuni video musicali amatoriali, per conquistare il cuore della ribelle Raphina.

Priest [Rai 4, ore 21:25]: Alla fine di una guerra secolare tra uomini e vampiri, il mondo conosciuto è completamente scomparso. Al suo posto, macerie e rovine delle vecchie città industriali e, un’ultima roccaforte dell’umanità rappresentata da un Ordine religioso filocristiano, ma evidentemente con altri scopi ben più loschi che l’unione dei popoli bensì il controllo del mondo. I superstiti dell’ultima guerra tra umani e vampiri vivono una città costellata da barricate e protezioni, dove la Chiesa ha il controllo di ogni cosa.

Allegiant [Venti, ore 21:10]: Beatrice Prior (Shailene Woodley) e Tobias Eaton (Theo James) si avventurano in un mondo a loro nuovo e sconosciuto al di fuori della recinzione che circonda Chicago, qui vengono presi in custodia da un’agenzia misteriosa conosciuta come il Dipartimento di Sanità Genetica.

I mitici – colpo gobbo a Milano [Nove, ore 21:35]: Due balordi “de Roma” allo sbando, bisognosi di pecunia, vanno in trasferta a Milano per rapinare una gioielleria di via Montenapoleone. Raccattano quindi una squadra di specialisti, tra cui c’è un’anziana locatrice che si finge una Visconti.