Catania, auto pirata investe e uccide un 22enne: si cerca il colpevole

Catania, auto pirata investe e uccide un 22enne. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di risalire all'identità del conducente dell'auto pirata.

Finisce in tragedia la notte dello scorso sabato: intorno alle 3 ha avuto luogo un incidente stradale in viale Kennedy, all’altezza del locale “Discus”. A essere coinvolti un’automobile e un giovane militare della base di Sigonella, di soli 22 anni. Il veicolo pirata ha travolto il giovane mentre attraversava, fuggendo senza prestare soccorso dopo l’impatto. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare; all’arrivo, il 118 non ha potuto far altro che constatarne e confermarne il decesso.

L’ufficio infortunistica della Polizia Municipale di Catania sta al momento cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, ma gli elementi disponibili sono davvero pochi, soprattutto per risalire all’identità del guidatore, che al momento sembra essere riuscito a far perdere le proprie tracce. Si spera in una ammissione di colpevolezza da parte del conducente dell’auto pirata, che dovrà allora rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.