Unikore nella classifica Censis 2020: è quarta su cinque

Unikore si classifica quarta tra gli atenei medi non statali nella classifica Censis 2020. I dettagli sull'ateneo ennese e la classifica completa.

Unikore è tra le università non statali inserite nell’annuale classifica Censis 2020/2021, che premia i migliori atenei italiani valutando una serie di parametri. La classifica dell’istituto di ricerca socio-economica, nello specifico, valuta ogni ateneo assegnando un punteggio generale che costituisce la media tra borse, comunicazioni e servizi digitali, internazionalizzazione, servizi e strutture. Inoltre, ciascun ateneo viene inserito all’interno di una classifica suddivisa per dimensioni dell’ateneo e numero di iscritti.

All’interno della classifica Censis, Unikore viene inserito tra gli atenei di medie dimensioni, vale a dire quelli che hanno tra i 10 mila e i 20 mila iscritti, e si piazza in quarta posizione su cinque atenei presenti in classifica. La lista stilata dall’istituto di ricerca vede l’Università Kore di Enna totalizzare 74,8 punti complessivi, piazzandosi una posizione sopra alla quinta università non statale nella classe selezionata, vale a dire la “Napoli Benincasa“. Trionfa, invece, l’università di Roma Luiss, con 94,6 punti in totale, staccando la seconda classificata, Roma LUMSA, e la IULM di Milano.

Università Kore di Enna: la classifica nel dettaglio

Il piazzamento ottenuto da Unikore vede l’ateneo ennese in penultima posizione, a fronte, però, di cinque atenei non statali considerati. Evidenziando il punteggio ottenuto, inoltre, Censis permette di valutare i singoli parametri, permettendo di scoprire i punti di forza e di debolezza del singolo ateneo. Questi i valori ottenuti da Enna – Kore:

Strutture : 93;

: 93; Comunicazione e servizi digitali : 74;

: 74; Borse : 72;

: 72; Servizi : 69;

: 69; Internazionalizzazione: 66.

Da un primo colpo d’occhio, ci si rende conto che, a fronte di cinque parametri valutati, tre sono inferiori rispetto alla media di 74,8, mentre il punteggio di Comunicazioni e servizi digitali è più o meno nella media. Unikore ottiene un punteggio più alto, seppur di poco, rispetto alla IULM di Milano per le proprie strutture (91 rispetto a 93 dell’ateneo siciliano). Da questo punto di vista, si segnala la forte crescita del parametro negli ultimi tre anni, sempre tra i 93 e i 95 punti. Crescita anche per “Comunicazione e servizi digitali”, che passa dai 66 punti del 2019 ai 74 del 2020.

D’altro canto, l’Università di Enna perde numerose posizioni per le borse di studio. A fronte del punteggio di 91 ottenuto nel 2016, oggi ne totalizza 72. Infine, si segnala in particolare il ritardo relativo all’internazionalizzazione. Oltre a essere il parametro più basso ottenuto da Unikore, il punteggio rimane fisso su 66 da ben cinque anni, vale a dire dal 2015 in poi.