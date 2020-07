UNICT – Specializzazioni mediche: al via domande per i trasferimenti

Università di Catania: al via le domande per il trasferimento da una scuola di specializzazione di area medica di un altro Ateneo.

Per l’a.a. 2019/20 il trasferimento è possibile solo per gli anni successivi al primo, nei limiti dei posti disponibili nelle coorti di riferimento e in presenza del nulla osta rilasciato dalle entrambe le Scuole (di destinazione e di provenienza). Possono presentare domanda gli iscritti all’a.a. 2018/19 in un altro Ateneo (esclusi gli iscritti all’ultimo anno di corso) e che siano in regola con la posizione amministrativa e formativa.