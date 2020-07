Sicilia, nasce un corso di laurea per registi e attori: è il primo in Italia

Nasce in Sicilia il primo corso di laurea in Italia per registi e attori. Ecco il piano di studi, come accedere e quanti sono i posti disponibili.

Da un’iniziativa congiunta tra il teatro Biondo e l’Università degli studi di Palermo nasce il corso di laurea “Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo”, indirizzo “Recitazione e professioni della scena”, al quale sarà possibile iscriversi dal prossimo anno.

Si tratta del primo corso di studi, a livello nazionale, destinato a formare un gruppo di attori, registi e drammaturghi con una formazione di alto livello, secondo i requisiti ministeriali della classe di Lauree Dams. Si tratterà di una scuola di recitazione che darà agli studenti anche una formazione professionale sul lavoro dell’attore, del regista e del drammaturgo, con la collaborazione di figure di spicco della scena teatrale nazionale ed internazionale.

“Si realizza così una convergenza dello studio e della formazione universitaria con l’esperienza teatrale. I nostri studenti saranno all’avanguardia nelle scene nel panorama mediterraneo ed europeo“, ha detto il rettore Fabrizio Micari.

Il piano di studi

Gli studenti frequenteranno al mattino le lezioni teoriche all’Università e, nel pomeriggio, le lezioni di teatro.

Il piano di studi prevede, tra gli altri, gli insegnamenti teorici di “Storia del teatro e dello spettacolo”, “Storia della regia e della recitazione”, “Storia del cinema”, “Storia della danza”, “Drammaturgia musicale e regia d’opera”, “Estetica e teoria dei linguaggi”, “Organizzazione dello spettacolo”. Inoltre, il piano prevede anche lo studio delle lingue straniere.

Al Teatro Biondo saranno impartite, tra le altre, lezioni di Recitazione, Scrittura, Fonetica, Dizione, Danza, Canto. La tesi di laurea consisterà nella produzione di uno spettacolo teatrale interamente realizzato dagli studenti.

Come accedere

Il corso sarà a numero programmato e i posti disponibili saranno 15 per allievi attori, 5 per allievi registi e 5 per allievi drammaturghi. Chi intende iscriversi dovrà procedere all’iscrizione al Dams per poi partecipare alla selezione per i posti sopraindicati.

Si tratta di una laurea triennale al termine della quale gli studenti otterranno il diploma di laurea universitario di primo livello e il diploma della Scuola di Teatro del Biondo.

Si possono trovare ulteriori informazione sul sito dell’Università di Palermo.