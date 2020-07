Stasera in TV: in onda “Scrivimi una canzone” e “Legion”

Martedì sera a casa sul divano e non sai cosa guardare: ecco i nostri consigli per una serata all'insegna del romanticismo o della fantascienza.

Legion [Rai4, ore 21.21]: La Terra è stata colpita da una catastrofe di dimensioni apocalittiche che ha sterminato gran parte della popolazione umana. Un gruppo di sconosciuti si ritrova per caso in una sperduta locanda nel deserto americano: tra loro Bob (Dennis Quaid) e Micheal (Paul Bettany). Uno spiraglio di salvezza sembra aprirsi: la cameriera del locale porta infatti in grembo il Messia, che potra’ salvare gli ultimi sopravvissuti dalla fine totale.

Insurgent [Mediaset 20, ore 21.04]: Dopo essere stati identificati come Divergenti, persone che non rientrano in nessuna delle cinque fazioni, Tris e Quattro sono in fuga, inseguiti da Jeanine, la leader assetata di potere a capo della fazione degli Eruditi. Mentre le truppe dei traditori Intrepidi sotto il comando di Jeanine vanno a caccia di Divergenti tra le rovine della distopica Chicago, Tris e Quattro attraversano la città nella speranza di trovare degli alleati tra i Pacifici, i Candidi, gli Abneganti, gli Intrepidi e gli Esclusi, ridotti a una massa di ribelli impoveriti. Benché afflitta e piena di sensi di colpa per la morte violenta della sua famiglia e degli amici, Tris cerca di scoprire perché i suoi genitori hanno sacrificato la loro vita per proteggerla. Si tratta del segreto che porterà Jeanine a non fermarsi davanti a nulla per catturarla. Nel disperato tentativo di evitare di causare dolore ad altri suoi cari, Tris affronta le sue paure più oscure imbattendosi in una serie di sfide pressoché impossibili, cercando di far emergere la verità sul passato, e poi sul futuro, di quel mondo.

Scrivimi una canzone [La5, ore 21.10]: Ad Alex Fletcher (Hugh Grant), una popstar degli anni ’80 ormai in declino, viene proposta un’occasione irrinunciabile: scrivere una canzone per Cora Corman, l’idolo del momento, e cantarla insieme a lei. Il sogno di un ritorno dignitoso sulle scene – dopo anni di esibizioni in alberghi e luna park di fronte a un pubblico di donne tutte grida e nostalgia – si smaterializza quando viene a sapere che il tempo a disposizione è risicato. Alex non è mai stato bravo con le parole e non scrive un brano da quindici anni. Proprio quando pensa di non potercela fare, scopre che Sophie Fisher (Drew Barrymore)- una bizzarra annaffiatrice-supplente che gli entra in casa come un tornado – ha un dono particolare per le rime, e la convince ad aiutarlo. Gli sforzi dei due daranno vita alla canzone “Way Back into Love”, che li guiderà sulla strada dell’amore…

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini [NOVE, ore 21.25]: Percy Jackson (Logan Lerman) è un adolescente dislessico, affetto da una sindrome da deficit di attenzione, che sta per essere espulso da scuola. Quando scopre di essere il figlio del dio greco Poseidone (Kevin McKidd), si trasferisce insieme alle divinità dell’Olimpo in cima all’Empire State Building, il grattacielo più famoso di New York. Per giunta Zeus accusa Percy di avergli sottratto il suo famoso fulmine. Per dimostrare la sua innocenza, Percy cercherà il fulmine in ogni parte del globo, con la collaborazione dei suoi due amici Annabeth (Alexandra Daddario) e Grover (Brandon T. Jackson). Molti volti noti si prestano per piccole parti: magnifica Rosario Dawson e irresistibile Uma Thurman, Medusa che chiede di essere guardata.