Aumento contagi in Sicilia, Razza: “Richiamo tutti al rispetto delle norme”

Coronavirus in Sicilia: contagi in aumento a Catania e provincia. L'assessore alla salute Razza ha invitato tutti alla prudenza.

La risalita dei contagi a Catania e provincia torna a destare preoccupazione nella popolazione. In tutto, i casi positivi in città e provincia sarebbero 18, di cui 5 ricoverati e 13 in isolamento domiciliare seguiti dalle Usca dell’Asp. Sull’attuale situazione è intervenuto l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, che ha invitato a non abbassare la guardia e a rispettare le norme di sicurezza:

“Voglio unirmi all’appello di molti esperti che, soprattutto in questi primi giorni di vacanza e in diversi territori del Paese, hanno notato un abbassamento del livello di cautela nei comportamenti – scrive l’assessore –. Le regole che ci siamo dati qui in Sicilia nei momenti più difficili hanno prodotto dei risultati significativi nella lotta per contrastare il Coronavirus che non possono essere vanificati. Ecco perché ancora una volta desidero richiamare tutti alla prudenza ed al rispetto delle norme anticontagio per non sciupare quanto è stato fatto grazie al sacrificio ed al senso di responsabilità di ciascuno”.