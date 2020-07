Coronavirus Sicilia, oggi 2 nuovi positivi: tutti gli aggiornamenti

Coronavirus in Sicilia: due nuovi contagi oggi nell'Isola. Preoccupano i contagi degli ultimi giorni nel Catanese. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Coronavirus Sicilia: continua l’aggiornamento sui casi di Covid-19 in Italia da parte del Ministero della Salute che, quotidianamente, pubblica un bollettino per fare un punto della situazione. In Sicilia si registrano oggi 2 nuovi positivi per un totale di 3144 casi in totale nell’Isola dall’inizio dell’epidemia.

Gli attuali positivi sono 157, di cui 2 in terapia intensiva, 10 ricoverati con sintomi e 145 in isolamento domiciliare. Preoccupano i mini-focolai nel Catanese, dove in questi giorni sono stati riscontrati diversi nuovi casi. Per questo, l’assessore alla salute, Ruggero Razza, ha invitato i siciliani alla prudenza e al rispetto delle norme.