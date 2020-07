Ti piacerebbe vivere in un borgo di Sicilia? Fino a 50 mila per avviare un’impresa

È stato raggiunto il protocollo d'intesa tra l'associazione dei Borghi più belli d'Italia in Sicilia e l'Ente Nazionale per il Microcredito che permetterà ai giovani disoccupati di poter accedere a finanziamenti fino a 50 mila euro da investire nell'apertura di un'attività in determinati borghi siciliani.

Arriva una nuova possibilità di finanziamento per chi decide di restare in Sicilia e investire nell’apertura di una propria attività. L’accordo tra l’associazione dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia e l’Ente Nazionale per il Microcredito è stato firmato per promuovere l’economia di alcuni comuni siciliani, la cui popolazione durante il tempo si è decimata e questi paesi rischiano di scomparire. Il protocollo d’intesa prevede finanziamento fino a 50 mila euro. Possono richiederlo i giovani disoccupati e che non sono impiegati in studi universitari e corsi di formazione tra i 18 e i 29 anni.

Sarà burocraticamente molto più facile accedere al prestito, che dovrà essere restituito a rate nel giro di 10 anni: bisognerà farne richiesta al comune interessato in cui si intende avviare il proprio progetto. I borghi interessati sono ben 23: Novara Di Sicilia, Castelmola, Castiglione Di Sicilia, Castroreale, Cefalù, Ferla, Gangi, Geraci Siculo, Militello, Val Di Catania, Montalbano Elicona, Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Petralia Soprana, Sambuca Di Sicilia, Salemi, San Marco D’Alunzio, Savoca, Salemi, Sperlinga, Sutera, Erice e Troina.