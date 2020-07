Stasera in TV: la programmazione di oggi

Venerdì sera in casa? La programmazione tv di oggi offre documentari, film e programmi di vario genere. Ecco i nostri consigli.

La Grande Storia – Quasi amici [Rai3, ore 21.20]: Si sono incontrati ben 17 volte. La prima a Venezia, nel 1934: Mussolini in smagliante divisa, Hitler con un modesto impermeabile. L’ultima, dieci anni dopo, quando il Duce è un “cadavere vivente”, diventato ostaggio del Führer. Nel mezzo una guerra disastrosa, ma anche i sogni di grandezza, le immense sfilate, le accoglienze imperiali. E sempre, l’ammirazione infinita del dittatore tedesco verso il suo maestro italiano. È stata un’amicizia? O l’inevitabile alleanza tra due dittatori?.

La vendetta di un uomo tranquillo [Rai4, ore 21.23]: Madrid, agosto 2007. Curro è l’unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in una gioielleria. Otto anni più tardi, la sua fidanzata Ana e il loro figlio sono in attesa che lui esca di prigione. Josè è un uomo chiuso e solitario, che non sembra trovare il suo posto nel mondo. Una mattina di inverno si reca nel bar gestito da Ana e da suo fratello e da quel giorno la sua vita si intreccia con quella degli altri frequentatori abituali del bar, che lo accolgono come uno di loro. In particolar modo, è Ana a vedere nel nuovo arrivato una speranza per la sua penosa esistenza. Scontata la pena, Curro viene rilasciato e nutre la speranza di iniziare una nuova vita con Ana. Tornando a casa, però, Curro trova una donna confusa e insicura e si troverà a dover affrontare un uomo che distruggendo le sue aspettative cambierà tutti i suoi piani.

Terminator 2 – Il giorno del giudizio [Mediaset 20, ore 21.04]: Nel 2039 un cyborg T-1000, ancor più sofisticato e letale del precedente, viene inviato indietro nel 1990 per eliminare il decenne John Connor, ma contemporaneamente viaggia a ritroso nel tempo un secondo cyborg col compito di proteggerlo dalle aggressioni del primo.

Il sapore del successo [RaiMovie, ore 21.10]: Adam Jones è uno chef che ha rovinato la propria carriera e ha perso il suo prestigioso ristorante a Parigi. Deciso a ritornare ai vertici rimette in piedi la sua vecchia brigata e cerca di creare il piu’ grande ristorante del mondo a Londra.