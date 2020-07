Stazione Fontanarossa, via libera dalla Regione: “Traguardo di portata storica per l’Isola”

Dalla Regione arriva il via libera per il collegamento tra l'aeroporto catanese e la fermata ferroviaria, che quindi consentirà di aumentare i collegamenti già esistenti.

La Regione ha dato il via libera al collegamento tra l’aeroporto catanese Vincenzo Bellini e le ferrovie, avendo aggiudicato i lavori per la costruzione del collegamento tra lo scalo aeroportuale e la nuova fermata ferroviaria Fontanarossa. I lavori di costruzione della suddetta fermata dovrebbero finire entro il 2020 secondo il cronoprogramma stabilito, e consentire ai passeggeri provenienti da Messina, Siracusa, Enna e Caltanissetta di raggiungere più facilmente l’aeroporto senza ulteriori spese o spostamenti.

“Si avvicina sempre più un traguardo di portata storica, la realizzazione di un’aspettativa pluridecennale dei viaggiatori siciliani e non solo: il collegamento dell’aeroporto di Catania al sistema ferroviario della Sicilia, un orizzonte che intendiamo rendere reale già entro il 2020“. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori per la strada di collegamento fra l’aeroporto di Catania e la fermata ferroviaria “Fontanarossa” attualmente in costruzione.

“La costruzione della fermata Fontanarossa, opera voluta e finanziata con oltre cinque milioni di euro dal governo Musumeci – prosegue Falcone – procede speditamente verso il completamento previsto per settembre. In tale contesto si inserisce la nuova bretella tra l’aerostazione etnea e la fermata ferroviaria. Bene l’impegno di Sac che, per tale nuova strada, ha aggiudicato un’opera da oltre un milione che servirà così a mettere in collegamento il nuovo scalo ferroviario e lo scalo aeroportuale. Siamo a lavoro per un’opera, la fermata Fontanarossa, destinata a rivoluzionare la mobilità da e verso uno dei principali scali del Mezzogiorno d’Italia“.