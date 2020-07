UNICT – “Igienizziamo il mondo”: prodotti e distribuiti 50mila litri di gel igienizzante

Roberto Purello, Professore Ordinario di Chimica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Catania, fa il punto della situazione dopo il periodo molto intenso appena trascorso.

Da metà marzo in poi – scrive il prof. Purrello – insieme alla squadra di tecnici del Dipartimento di Scienze Chimiche (prima donne e poi uomini (in ordine alfabetico), Valentina Greco, Giusy Trovato, Santi Gatti, Nino Gualtieri e Calogero Nicodemo) abbiamo prodotto e distribuito circa 50mila litri di soluzione igienizzante. Il nostro motto scherzoso (e nome della nostra chat) è stato ‘Igienizziamo il mondo’ ma ci siamo accontentati della Sicilia (e qualcosina l’abbiamo regalata anche ai nostri amici lombardi).

È stata un’azione di politica reale catalizzata da due care persone (il Prof. Benedetto Torrisi e il Sig. Francesco Ferlito), un’azione diretta e diffusa sul territorio che ha coinvolto più di 150 comuni e praticamente quasi tutti i settori dell’amministrazione pubblica e dell’organizzazione ecclesiastica in Sicilia. Un’azione che ha evidenziato le capacità delle istituzioni di coordinarsi e di arrivare in pochi passaggi ai cittadini. Un’azione che ha fatto risparmiare non poco all’amministrazione statale. Direi un’azione collettiva, sinergica, che ha avuto successo.

E quindi – conclude il Professore Ordinario di Chimica presso Unict -, grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato ad attuare questo piano, prima tra tutte la Protezione civile Regionale che ha fornito i fondi per l’acquisto dell’alcool e degli altri componenti, e grazie anche ai Sindaci e ai vari responsabili e delegati che abbiamo avuto il piacere di conoscere e che sono stati il trait d’union tra produzione e destinatari”.