UNICT – 24 CFU: le ultime novità sul riconoscimento crediti

L'Università di Catania ha dato ulteriori indicazioni sulle tempistiche per il riconoscimento crediti ai fini dei 24 CFU.

Unict ha comunicato i tempi di riconoscimento crediti per il conseguimento dei 24 CFU. Infatti, vista la grande quantità di documenti inviati in segreteria, è stato stabilito che tutte le richieste di convalidainviate entro il 17 luglio saranno convalidate entro giorno 31. Invece, quelle inviate oltre il limite stabilito saranno, certamente, sottoposte a convalida, ma in ordine di arrivo e solo dopo le prime. Dunque, è possibile che, le richieste di convalida inviate in ritardo vengano convalidate dopo il mese di luglio