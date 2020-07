Stasera in TV: in onda “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” e “The Tourist”

Grandi successi dei primi anni 2000, diventati simbolo di una generazione: questa la programmazione TV per stasera, giovedì 2 luglio.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift [Italia 1, 21.30]: terzo capitolo della famosa saga che ha riscosso successo negli anni. La passione per le auto porta il giovane Sean Boswell ad intraprendere gare clandestine; ma per evitare che venga portato in riformatorio, la madre di Sean lo manda in Giappone, dove starà dal padre. Ma anche lì, il ragazzo troverà modo di poter correre, scontrandosi con la mafia di Tokyo.

The Tourist [Rai Movie, 21.10]: Johnny Depp e Angelina Jolie in una pellicola di von Donnersmarck tra il thriller ed il sentimentale. Frank è n uomo emotivamente a pezzi. Per curare il suo cuore addolorato si trova a fare un viaggio in Italia, dove incontra Elisa, una donna straordinaria che deliberatamente decide di “attraversagli la strada” e di incrociare le loro due esistenze.

A casa con i suoi [Paramount Channel, 21.10]: pellicola con Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschane e Bradley Cooper. Trip incontra Paula e tra i due è amore a prima vista. In particolare Paula rappresenta per Trip la donna ideale, perfetta sotto tutti i punti di vista. E questo fa nascere qualche sospetto nel giovane: non saranno stati i suoi genitori, desiderosi di liberarsi di lui, ad averla ingaggiata?

Blade Trinity [Italia 2, 21.20]: terzo film della saga prodotto e diretto da David S. Goyer. Il cacciatore di vampiri Blade affronta il progenitore della specie Dracula: al suo fianco ci sono l’amico e mentore Abraham Whistler e la bella figlia di quest’ultimo, Abigail. Terzo capitolo della trilogia ispirata all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel.