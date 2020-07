Catania, discesa disabili San Giovanni Li Cuti e spiagge libere pronti ad aprire

Spiagge libere Catania: vicina la terza riapertura sul viale Kennedy, con l'attivazione, presto, anche della passerella disabili di San Giovanni Li Cuti.

Le spiagge di Catania si preparano a dare il benvenuto al gran completo ai bagnanti. Dopo l’apertura della spiaggia libera n.3 due settimane fa e quella di domenica scorsa della spiaggia libera n.2, dotata quest’anno anche di un’area per i cani, questa domenica sarà la volta dell’ultima spiaggia libera ancora momentaneamente chiusa, la n.1, cui si accompagnerà l’ultimazione e l’apertura della passerella per i disabili a San Giovanni Li Cuti.

Appuntamento al mare, quindi, per domenica mattina. Lo hanno reso noto il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore al Mare Michele Cristaldi, a conclusione di una verifica dello stato di avanzamento degli interventi necessari a rendere agevole l’accesso nello spazio acqua del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e l’approntamento dei servizi necessari al funzionamento della spiaggia n. 1 del litorale sabbioso, secondo le norme sul distanziamento.

“Nonostante le linee guida anti Covid siano state diffuse solo a metà giugno – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – stiamo offrendo servizi eccellenti come mai accaduto in passato. Riceviamo apprezzamenti per la funzionalità e l’organizzazione delle spiaggie n.2 e n.3 che non hanno nulla da invidiare ai lidi privati. Domenica mattina completiamo l’offerta del mare gratuito per i cittadini con l’ultima spiaggia libera di viale Kennedy che aprirà domenica insieme alla passerella disabili e per questo voglio ringraziare particolarmente l’assessore Michele Cristaldi che sta seguendo passo dopo passo l’esecuzione dei lavori”.

Un appuntamento in spiaggia che, però, potrebbe durare giusto il tempo del primo bagno mattutino. Le previsioni meteo Sicilia, infatti, prevedono, a partire dalla domenica pomeriggio, un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un netto abbassamento delle temperature, in questi giorni già considerevolmente alte, e a possibili temporali a carattere diffuso. Tuttavia, anche questa “pausa maltempo” non dovrebbe durare che un paio di giorni, con previsioni meteo che torneranno presto a caratterizzarsi per un’abbondanza di sole e alte temperature.