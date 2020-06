UNICT – Riparte il ricevimento studenti all’Area della Didattica: necessario prenotarsi

L'Università di Catania: riprende il ricevimento degli studenti in presenza per l'Area della Didattica. Sarà, tuttavia, necessaria una prenotazione online prima di recarsi agli uffici, e il ricevimento non sarà confermato in ogni caso.

L’Università di Catania riparte con il ricevimento studenti in presenza. Dopo la comunicazione relativa agli esami e lauree in presenza, a partire dal 30 giugno 2020 gli uffici dell’Area della Didattica riprendono il servizio di ricevimento al pubblico in presenza, ma su prenotazione. A tutela della salute degli utenti e del personale tecnico-amministrativo, e in linea con le misure contenimento e contrasto alla diffusione del Coronavirus, l’accesso agli sportelli sarà possibile esclusivamente prenotando online un appuntamento.

È possibile prenotare un “ticket” a partire dalle 48 ore lavorative precedenti, individuando lo sportello di interesse, la tipologia di servizio e l’orario tra quelli disponibili. Ogni ticket abbinato a un appuntamento è valido per una sola operazione.

In relazione alla straordinarietà del momento, si invitano gli studenti ad effettuare le prenotazioni dei ticket di accesso agli sportelli solo per casi urgenti, indifferibili e che richiedano effettivamente il confronto “in presenza” con l’operatore; si consiglia, pertanto, negli altri casi di continuare ad utilizzare i servizi online disponibili tramite Portale studenti.

Gli orari degli uffici divisi per il settore di riferimento della segreteria e le modalità di prenotazione sono presenti sul sito dell’Università di Catania.